El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y personal de la aduana de Manzanillo, Colima, decomisaron 3 mil 552 piezas de juguetes de procedencia ilícita.

La acción forma parte de la estrategia nacional contra la piratería y el contrabando, que este año ha permitido asegurar más de un millón de productos ilegales con valor de 855 millones de pesos.

El IMPI indicó que, además de destruir copias ilegales, impone sanciones y obliga a resarcir daños.

No se reveló el valor económico del decomiso en Manzanillo. (Foto: @IMPI_Mexico)