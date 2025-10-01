Pese a la existencia de un video y peritajes psicológicos que evidenciarían los presuntos abusos sexuales cometidos por el exfutbolista Omar “N” contra una menor, su abogado defensor, Leobardo Treviño, minimizó las pruebas y confió en que su cliente no será vinculado a proceso.

“Los dictámenes psicológicos no son exactos. La psicología no es una ciencia exacta, es de interpretación. Lo debatiremos en la audiencia. No creo que tenga el alcance que le quieren dar”.

Treviño aseguró que Omar “N” se mantiene tranquilo y no reconoce error alguno. Agregó que, en caso necesario, recurrirán a recursos legales como apelación o amparo. (Por Edgar Flores Maciel)