El Gobierno de la República está pendiente y evaluando las afectaciones producto del paso de la tormenta tropical Raymond, así lo comenta la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

“Esta es una tormenta tropical que muy parecida a Priscilla, va recorriendo todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional. Es muy probable que sábado o domingo entre como depresión tropical a Baja California Sur. Ya también se ha desplegado ahí un enlace de coordinación por parte de Protección Civil, el Plan DN-III y Plan Marina. Aquí tenemos afectaciones por esta tormenta tropical en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán”.

Confirmó que hoy continuarán las lluvias en todo el país y pidió a la población estar pendiente a la información que de a conocer Protección Civil en medios de comunicación y redes sociales. (Por Arturo García Caudillo)