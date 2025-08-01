Rechaza el canciller Juan Ramón De la Fuente, que las embajadas y representaciones consulares de nuestro país estén quedando en manos de gente ajena al Servicio Exterior Mexicano.

“Durante este periodo de la Comisión Permanente del Congreso, se hicieron siete nombramientos de embajadores y de embajadoras, cinco de los cuales son miembros del Servicio Exterior Mexicano. Eso para que pongamos en su justa dimensión el balance entre los que son miembros del servicio y lo que no. Y los que no lo son, también, a juicio nuestro y de nuestro Congreso, cumplen con todos los requerimientos para representarnos en el exterior”.

José de Jesús Cisneros, en Haití; Francisco De la Torre, en Indonesia; Giselle Fernández, en Kenia; Ernesto Romero en Líbano, y Francisco Javier Díaz, en Turquía son los cinco que pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. Claudia Pavlovich en Panamá y Genaro Lozano en Italia, son los que llegan por fuera. (Por Arturo García Caudillo)