El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que no permitirá la construcción de una torre de 15 pisos y 140 departamentos dentro del bosque de Los Colomos, pese a la demanda interpuesta por la desarrolladora Paseo Pabellón S.A. de C.V. contra el Ayuntamiento de Guadalajara por negar la autorización.

“No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente. Eso está en una zona de protección hidrológica, tenemos que proteger a Colomos. Por ningún motivo vamos a permitir esos abusos, como lo que sucedió en Valle de Los Molinos con esta suspensión del Tribunal de lo Administrativo de las 17 mil viviendas, que ahora a través también del Tribunal de los Aministrativo quieren construir estas torres en la zona de Colomos”.

De acuerdo con los planes parciales de desarrollo vigentes, el predio señalado es un área no urbanizable destinada a conservación.

El Tribunal de Justicia Administrativa será la instancia que determine si se concede o no el permiso. (Por Marck Hernández)