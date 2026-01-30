Tras la aprobación para que una empresa trasnacional utilice la imagen de La Minerva en sus productos, la presidenta municipal de Guadalajara, Veronica Delgadillo, defendió que se trata de la promoción de la ciudad durante un evento histórico como lo será el Mundial 2026.

Aseguró que se trata de una estrategia, llevada, incluso, por el Gobierno Federal.

“Encabezado por Morena autorizó la reproducción del Ángel de la Independencia, con los mismos fines que nos están solicitando la reproducción de nuestra Minerva. Por lo tanto, el Gobierno de Morena también avala la reproducción de este tipo de emblemas conmemorativos para el Mundial, sólo quiero precisarlo para que se tenga la información correcta”.

La empresa multinacional pidió autorización para que la imagen de La Minerva aparezca en millones de chocolates durante la época de la justa mundialista. (Por Gustavo Cárdenas)