El actor Macaulay Culkin se despidió de Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en las películas “Mi pobre angelito”, con un mensaje lleno de cariño tras conocerse la muerte de la actriz.

Culkin compartió una foto junto a O’Hara y escribió el texto: “Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Te quiero. Nos vemos luego”.

La relación entre ambos fue especial dentro y fuera del cine.

En 2023, O’Hara habló con emoción durante la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y elogió su trabajo como actor.

En diciembre de 2024, la actriz también lo acompañó en la develación de la estrella.

Catherine O’Hara, reconocida por su trabajo en cine y televisión, falleció este viernes a los 71 años. (Por Katia Plascencia Muciño)