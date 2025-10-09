La Secretaría de Hacienda en voz del subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma, defendió la reforma en materia aduanera que recién aprobaron los diputados, asegurando que con la nueva legislación se busca fortalecer la eficiencia recaudatoria, combatir el contrabando y garantizar que los mexicanos contribuyan de manera justa y equitativa.

“Esta reforma también será discutida la próxima semana en el Senado y estamos convencidos de que con las acciones que se están proponiendo, más las que se están implementando, reforzarán el marco jurídico y podremos continuar cerrando los espacios a la ilegalidad y continuar con resultados favorables como los que se han obtenido hasta la fecha en la recaudación aduanera”.

De acuerdo al funcionario, la Ley Aduanera es un pilar central del Paquete de Ingresos, el cual busca incrementar la recaudación y apoyar el Plan México mediante incentivos para la planta productiva nacional, sustitución de importaciones y regularización de Pymes, al tiempo que se complementa con un esquema de repatriación de capitales y otorgamiento de estímulos a la inversión en maquinaria, además de capacitación e innovación. (Por Arturo García Caudillo)