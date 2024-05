Luego de la presentación de quejas por parte de militantes de las coaliciones “Sigamos Haciendo Historia” y “Fuerza y Corazón por Jalisco”, quienes demandan medidas cautelares y sanciones por presuntos actos de violencia en razón de género por el alcalde Pablo Lemus, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Hönhe, afirmó que cada queja se analiza y no se sanciona de facto.

Sin embargo, señala que lo que el IEPC resuelva eventualmente pasa a la cancha de los tribunales electorales.

“Sí existen distintos parámetros, pero insisto, el instituto no es quien determina si hubo o no hubo violencia. Nosotros solamente nos allegamos de la documental, la información probatoria o no para acreditar el dicho de una u otra parte e integramos este expediente”.

Adelantó la presidenta que pese a la demanda de las militantes, no se le puede negar la presencia del candidato Lemus al cuarto y último debate. (Por Héctor Escamilla Ramírez)