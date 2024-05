Tras insistir en que Pablo Lemus no incurrió en violencia política por razones de género contra las dos candidatas a la gubernatura, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, considera que sería un error que decidieran no asistir al cuarto debate convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

“Me parece que puede ser hasta un capricho el no asistir en estas circunstancias a un debate, cuando la propia autoridad electoral es la que está llamando a realizarlos”.

Sobre las quejas que presentaron las aspirantes, Claudia Salas indica que no hay preocupación porque estas no procederán. Aclara además que la violencia política de género se puede dar de mujer a mujer, de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. (Por Gricelda Torres Zambrano)