Ante la polémica generada porque regidores acusaron anomalías en la adjudicación de la empresa para la construcción del nuevo C5 de Guadalajara, el presidente municipal Pablo Lemus defendió el proceso afirmando que la empresa que perdió no cumplía con los requisitos e incluso acusó que si se critica el proceso es porque hay amiguismos entre el regidor de Morena Carlos Lomelí y el dueño de dicha empresa Cadeco Construcciones:

“La empresa que estaba compitiendo y que perdió la licitación no es una empresa especialista en materia de seguridad, es una empresa de un señor que se llama Alejandro Guevara, que no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad”.

La empresa ganadora fue Hemac Teleinformática, quien ofertó el proyecto en 167 millones de pesos, 34 millones de pesos más que la otra empresa. Lemus señaló que esta empresa sí cuenta con credenciales para la renovación del C5 en avenida Alemania y la calle Noruega. (Por Héctor Escamilla Ramírez)