La diputada local de Morena, Marta Arizmendi, defendió su desempeño como legisladora y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, al afirmar que ha actuado conforme a la ley y al Derecho, sin incurrir en irregularidades.

“Como presidenta del Congreso del Estado de Jalisco he sido apegada a la ley y al Derecho. No ha habido error que la ley no me permita o que yo haya transgredido la ley para tomar las decisiones que no solamente tomo, sino que tomamos de manera colegiada. Pero sí, seguimos teniendo agresiones de parte de las propias mujeres y de parte de los hombres”.

Arizmendi ha sido cuestionada por diputadas de Movimiento Ciudadano y por Brenda Carrera durante su gestión al frente de la Mesa Directiva, por presuntas decisiones que, según sus críticas, vulneran acuerdos internos del Congreso. (Por Marck Hernández)