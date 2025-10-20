A partir de enero del próximo año, las escuelas privadas de Tlajomulco y Zapopan estarán obligadas a contar con servicio de transporte escolar, como parte de una medida implementada por la Secretaría de Transporte (Setran) para disminuir el tráfico en la avenida López Mateos, informó su titular, Diego Monraz Villaseñor.

“En Tlajomulco, en el corredor sur de López Mateos, calculamos que en menos de un mes ya tendremos una prueba para iniciarla como proyecto piloto en enero, en el inicio del próximo semestre del ciclo escolar, y en Zapopan está haciéndose un análisis reglamentario para también hacerlo obligatorio. Repito, lo obligatorio es que las escuelas privadas de más de 300 alumnos ofrezcan transporte público”.

Monraz señaló que el traslado de estudiantes, principalmente hacia colegios privados, genera un incremento de hasta 30 por ciento en el tráfico sobre esa vialidad, por lo que el programa busca reducir la saturación vehicular en horas pico. (Por Edgar Flores Maciel)