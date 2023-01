Ante diputados de Morena, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió su gestión al frente de la administración capitalina y particularmente la inversión que está realizando en el Metro.

“Nosotros tomamos la decisión de hacer una inversión integral en el Metro, no parches nada más, sino realmente hacer una inversión integral para que tengan ustedes la información, la inversión que estamos haciendo en el

Metro de la Ciudad de México es de más de 40 mil millones de pesos. Es decir, es falso que no estemos invirtiendo en el Metro. Por supuesto que si se requiere más vamos a estar ahí, y estamos trabajando, pero hemos hecho una inversión histórica”.

Sin embargo, omitió hablar de los llamados incidentes atípicos o de los accidentes que han costado vidas en el metro, pero sí aseguró que las críticas que ha recibido son infundadas, y que han sido en contra del proyecto y no de la persona, por lo cual pidió defender a todos los compañeros de Morena que, como ella, sean calumniados. (Por Arturo García Caudillo)