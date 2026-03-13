La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Plan B de Reforma Electoral y negó que la iniciativa vaya a restar presupuesto a los gobiernos estatales.

“Que le queremos disminuir presupuesto a los estados, ¡falso! La propuesta, el Plan B tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los Congresos Estatales, en el Senado de la República, y en la cantidad de regidores por municipio. Y ese recurso, la propuesta es que se quede en el municipio y que se quede en el estado, no que se lo lleve la Federación, que se quede ahí, pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del municipio, para tapar baches, para agua potable, para drenaje, igual que en el estado”.

El Plan B, insistió, busca acabar con los privilegios de quien trabaja para el pueblo impulsando la austeridad republicana. (Por Arturo García Caudillo)