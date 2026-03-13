Legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde advirtieron que no apoyarán el llamado plan B de reforma electoral del Ejecutivo si implica un retroceso democrático o favorece la instauración de un partido hegemónico.

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados de México, Reginaldo Sandoval, afirmó que su bancada no respalda la idea de un partido único y que el proyecto deberá analizarse a fondo antes de su presentación.

Por su parte, el senador Luis Armando Melgar señaló que su partido tampoco votará a favor de cambios que debiliten al Instituto Nacional Electoral o generen ventajas para Morena frente a otros partidos, aunque se mostró abierto a reformas que mejoren la eficiencia legislativa sin afectar la competencia política.