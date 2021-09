La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, defendió el gasto de 22.5 millones de pesos que se ejecutará para la consulta ciudadana en torno al pacto fiscal, al señalar que se justifica por ser un ejercicio único en su tipo de participación ciudadana.

La consulta requiere una tercera parte de los votos del padrón electoral para ser vinculante y que se obligue la revisión del acuerdo fiscal de Jalisco con la federación. No obstante, para que haya un cambio real del pacto, queda completamente en la cancha del Gobierno Federal. Pese a ello, esto señala la funcionaria.

“Yo desde la Secretaría se me hace poco porque si tu entiendes a fondo lo que significa llevar las urnas a todas las regiones, preparar a 500 personas que van a estar frente a las urnas, hacer todo el cómputo, llevar las actas, creo que es un ejercicio no visto en Guadalajara”.

Sierra también justificó que se incorporaran a niños en el proceso de consulta al afirmar que estos ejercicios son para todos los habitantes, no sólo para los ciudadanos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)