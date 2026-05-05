Vecinos del fraccionamiento El Faro en el municipio de Juanacatlán, Jalisco denuncian que los dejaron sin servicio de agua potable y aunque les enviaron pipas para rellenar aljibes y tinacos la solución al problema es insuficiente.

“Por que ya llevamos más de tres semanas sin el vital liquido que nosotros necesitamos para poder vivir, hemos estado comprando garrafones de agua, lamentablemente nos ha afectado económicamente no nomas a mi a muchos vecinos”.

Refiere que además del fraccionamiento El Faro, sus vecinos del fraccionamiento Villas de Andalucía también se quedaron sin agua y aunque se supone que ya están adheridos al SIAPA no les queda claro si el organismo operador del agua o el gobierno de Juanacatlán terminarán con la sequía. (Por Víctor Montes Rentería)