Regresó la delegación mexicana tras su participación en la en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Pekín, donde terminó en segundo lugar con cinco medallas: tres de plata y dos de bronce. El Olímpico Osmar Olvera dijo que retornan contentos tras haber cumplido con los objetivos personales.

“Contento de que hay va saliendo de que estoy cerca de los 500 puntos, lo idea es siempre estar arriba de ellos, pero feliz, siempre quiero más obviamente y estoy contento, íbamos por tres medallas y se lograron las tres medallas. Tenemos que seguir trabajando se viene un selectivo para Centroamericanos entonces hay que descansar un poco pero ya con la mente puesta en el selectivo para clasificar y obviamente asistir a mis primeros Juegos Centroamericanos”.

Osmar terminó la competencia con tres medallas 2 de plata y una de bronce al igual que Randal Willars. (Por Manuel Trujillo Soriano)