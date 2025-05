En conferencia de prensa el técnico del Porto Martín Anselmi, volvió a quejarse del Cruz Azul y lo acusa de mentiras al momento de explicar las formas en que salió del club. Sobre todo por el último comunicado donde dicen que se rompió una clausula de confidencialidad.

“Las cosas son como son y, como dije el día que me presenté en el FC Porto, hubo un acuerdo que no se respetó. Luego hubo una situación límite, pero las partes llegaron a un acuerdo por la misma cantidad, porque ya había un acuerdo. Dejen de mentirle a la gente, no hay quiebra, ni acuerdo de confidencialidad, nada, las cosas son transparentes, vamos a hablar transparentes. Este es el acuerdo, las cifras están ahí”, dijo el argentino.

Agregó que “no puedo ser insolvente si el FC Porto me apoya. No quiero ir en contra de mi anterior club; tengo mucho cariño por Cruz Azul y su afición, por eso fue un tema tan delicado para mí. Es imposible que olvide jamás a la afición de Cruz Azul”. (Por Martín Navarro Vásquez)