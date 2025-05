Los Leones Negros de la UdeG cerraron entrenamientos para este domingo buscar la remontada que los pueda llevar a la final en la Liga de Expansión MX.

Recibirán a las 12 del mediodía al Morelia, que tiene la ventaja en el global de 2-0. Jonathan el Cuba Sánchez dice que están mentalizados en ganar con lo que se requiere para avanzar.

“Motivados, vamos a salir desde el primer minuto a buscar ese marcador, el equipo ha trabajado muy bien y está consiente de lo que se necesita y de que se puede lograr”.

Por su parte Alejandro Organista dijo que “la clave es que no vamos a hacer algo que no hemos hecho durante el torneo, fuimos la mejor ofensiva, entonces no se trata de inventar nada, simplemente poner nuestro futbol, con el apoyo de nuestra gente y tengo la certeza de que nos va a ir muy bien el domingo”.

La otra semifinal al se definirá en Zacatecas, cuando a las 19 hrs Mineros reciba a Tampico, que gana 1-0 la serie. (Por Martín Navarro Vásquez)