El pedalista Isaac del Toro fue profeta en su tierra al ganar este jueves la prueba Contrarreloj Individual Elite del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 en su natal Ensenada, Baja California, al terminar los 16 kilómetros con un tiempo de 25 minutos, 25 segundos y 74 milésimas; fue acompañado en el podio por Edgar Cadena (26’38”) en segundo lugar y Eder Frayre (26’49”) en el tercer sitio.

El “Torito” les dijo a su paisanos que su vida ha cambiado mucho en los últimos meses con sus triunfos en Europa y agradeció a quienes acudieron a verlo.

“Es diferente poder comentarles que mi vida ha cambiado muchísimo ultima mente y que para mi es increíble poder adaptarme. Estoy muy agradecido con cada uno por el apoyo y su tiempo durante todos estos años, ha sido increíble, perdona si desgraciadamente no he tenido tiempo para agradecerle a cada uno, pero estoy muy agradecido con todos, este es un sueño el poder compartir estas experiencias y muchísimas gracias por venir”.

Este sábado, el pedalista del UAE Emirates competirá en la prueba de ruta sobre un recorrido de 140 kilómetros. (Por Manuel Trujillo Soriano)