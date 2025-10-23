Elementos de la Policía Metropolitana lograron frustrar un presunto secuestro y detener a dos personas, una de ellas menor de edad, en la colonia Parques del Castillo, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban un patrullaje preventivo y fueron alertados por las señas de auxilio de un hombre sobre la calle Cima Serena. Al intervenir, la víctima explicó que había sido sustraída de su domicilio bajo amenazas y golpes por dos sujetos que afirmaron pertenecer a un grupo delictivo.

Los policías implementaron un operativo de reacción inmediata, logrando rescatar al afectado, quien fue atendido en el lugar y se encuentra en buen estado de salud.

Los detenidos fueron identificados como Alberto “N”, de 25 años, y un adolescente de 17, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público estatal, donde se inició una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. (Por Edgar Flores Maciel)