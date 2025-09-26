Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.
En el momento en que Netanyahu tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.
Se desconoce si hubo una concertación previa entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta, que sumó a cerca de un centenar de delegados.
En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de apoyo a Netanyahu.
Delegados de la ONU abandonan sala en protesta durante discurso de Netanyahu
