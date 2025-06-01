La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.41 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 8 centavos comparado con la jornada anterior.

Especialistas financieros señalan que el peso busca recuperar terreno después de evaluar el buen reporte de la balanza comercial de agosto, mientras que el dólar retrocede tras conocer los datos clave de inflación en Estados Unidos.