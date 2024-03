Al acusar que se trata de un negocio del Gobierno del Estado y que no cumple con el objetivo por el cual fue creado, la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia por Jalisco, Claudia Delgadillo insistió que de llegar a la gubernatura desechará el programa Recrea, base del programa de estudios de la Secretaría de Educación.

Delgadillo acusó que el financiamiento de Recrea son cuotas que le quitan a los maestros, así como la existencia de supuestas capacitaciones para los docentes, lo afirmó es trabajo no remunerado para los maestros.

“Por supuesto que los apoyos seguirán para nuestros niños. Es más, no nomás tendrán uniformes y tendrán lo que necesitan. Tendrán desayunos y comidas en cada una de las escuelas, los niños de kinder, los niños de primaria. Y el tema de Recrea ha sido un negociazo para ellos, pues nada más se les acabó”.

La postura de eliminar Recrea fue criticada por el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)