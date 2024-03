El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco Pablo Lemus Navarro presentó la primera parte de la que será su plataforma de seguridad, con propuestas específicas como la profesionalización de la policía estatal, la creación de dos fiscalías especializadas, una para mujeres y otra para niñas y niños.

Destaca la puesta en marcha de una red para la atención de la salud mental, y detectar casos como el del muchacho que la semana pasada se metió a una universidad para asesinar.

“Esto no es de partidos ni de colores. Es de perfiles y voluntades. Y en mí van a encontrar una absoluta coordinación desde Jalisco con la Federación y no podemos aventarnos la bolita entre gobiernos. La seguridad tiene que ser una responsabilidad de todos los gobiernos, del federal, del estatal y de los gobiernos municipales”.

Entre las propuestas del candidato emecista están también el fortalecimiento de la comisión local de búsqueda y de las diferentes sedes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la creación de una policía estatal de caminos que no tendría facultades para multar. (Por José Luis Escamilla)