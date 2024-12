A unas horas de la primera reunión de la administración entre el gobernador Pablo Lemus y los colectivos de familias de desaparecidos, el representante de Luz de Esperanza, Héctor Flores, considera que si no se fortalece la investigación y se tiene una fiscalía autónoma, difícilmente se erradicará el problema.

“Primero que nada una Fiscalía Autónoma. Yo creo que esa es una deuda histórica desde que se creó la ley con los colectivos y con los desaparecidos. Ese hubiera sido el primer paso, esperemos que se dé en algún momento y reforzar esta Fiscalía. El tema no es solo buscar en fosas. Si no los encontramos con vida, pues Jalisco no va a dejar de ser un cementerio, de jóvenes en su mayoría”.

Héctor Flores, quien busca su hijo desaparecido, espera que en esta administración haya voluntad política para avanzar en la solución del problema porque cierra el año con cerca de 16 mil desaparecidos en Jalisco.

La Fiscalía dice, es la que presenta más deficiencias. (Por Gricelda Torres Zambrano)