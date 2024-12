La grafóloga Maryfer Centeno presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara “El lado oscuro de la mente humana”, donde analiza a algunos asesinos en serie, así como la envidia y la maldad.

Actualmente, Maryfer Centeno pasa por momentos polémicos, en los que hay una demanda en su contra, por lo que en entrevista con Notisistema, Maryfer Centeno mencionó que ella, con la ayuda de la grafología, se dedica a describir, no a juzgar a las personas.

“Hay quien dice que yo me dedico a juzgar, pero mi trabajo es describir ¿no?, y cuando describes pues utilizas y tienes que ilustrar lo que estás diciendo, pero no digo si está bien o mal ¿no?, pero más allá de eso me parece que es importantísimo abrir la mente a todo tipo de conocimiento, y a todo tipo de información”.

Además, Maryfer Centeno que ya está planeando su siguiente libro, del cual no puede aún dar muchos detalles, pero estará disponible en el 2025. (Por Katia Plascencia Muciño)