Un grupo de 75 congresistas demócratas envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para expresar su oposición a una posible acción militar en México.
Los legisladores advirtieron que una incursión sin el consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum sería “desastrosa”, violaría la soberanía mexicana y pondría fin a la cooperación bilateral.
Los firmantes subrayaron los riesgos económicos y de seguridad para ambos países.
Demócratas rechazan incursión militar de EU en México
Un grupo de 75 congresistas demócratas envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para expresar su oposición a una posible acción militar en México.