Un grupo de 75 congresistas demócratas envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para expresar su oposición a una posible acción militar en México.

Los legisladores advirtieron que una incursión sin el consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum sería “desastrosa”, violaría la soberanía mexicana y pondría fin a la cooperación bilateral.

Los firmantes subrayaron los riesgos económicos y de seguridad para ambos países.