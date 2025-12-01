Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, para que continúe como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.

La resolución frena la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, que en diciembre retiró el criterio de oportunidad al señalarlo por presunta delincuencia organizada.

El juez avaló argumentos de la defensa sobre inconsistencias en la actuación ministerial, por lo que ordenó evitar su detención inmediata.

El fallo representa un revés para la autoridad federal y mantiene el estatus legal de Rocha Cantú mientras continúa el proceso.