Por ser de piel y ojos claros, hay una campaña discriminatoria a la inversa en mi contra, asegura el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

“Ya han hecho muchas campañas en ni contra, de muchos tipos. En las Mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él y los demás ji a pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad sicológica”.

Por lo tanto, dice no dudar que seguirán los ataques en su contra y en contra de cualquiera de los aspirantes de la oposición. (Por Arturo García Caudillo)