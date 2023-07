La ruta 24 del transporte público no regresará a laborar, está extinta y aunque un juez ordenó restituirle los camiones confiscados por el Gobierno Estatal no volverá a las calles, así lo indica el Secretario de Transporte, Diego Monraz.

“Es complejo en términos jurídicos porque ha intentado una gran cantidad de artimañas jurídicas, pero no han prosperado. Yo les diría no se mortifiquen, no va a regresar la ruta 24, ese mal servicio, ese riesgo a la ciudadanía y la cantidad de accidentes que aportaba a la ciudad no va a regresar, no va a suceder”.

Asegura que las unidades de la ruta 24, estaban en mal estado antes de entrar a los corralones.

Asevera que esta tenía el mayor número de quejas. (Por Claudia Manuela Pérez)