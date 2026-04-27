Denuncia la agrupación Víctimas de Violencia Vial el no recibir un solo centavo de lo recabado por fotoinfracciones por parte del Gobierno del Estado, tal y como se había acordado.
Habla Alma Chávez, representante de Víctimas de Violencia Vial.
“No se ha atendido a prácticamente a ninguna víctima y pedimos muchas veces estar en el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público y precisamente no nos permiten porque somos externos aunque defendamos a las víctimas”.
La representante de Víctimas de Violencia Vial denuncia que todo se lo han entregado al transporte urbano, aún y cuando al año el Gobierno recauda mil millones de pesos tan solo de puras fotoinfracciones, según comentó (Por José Luis Jiménez Castro)
Denuncia falta de apoyo a Víctimas de Violencia Vial
