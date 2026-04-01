De cara a la inaplazable discusión y renegociación del tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la creación de una mesa de trabajo entre la iniciativa privada, industriales y el Gobierno Estatal para discutir prioridades y exigencias de la entidad frente a los acuerdos comerciales con los principales socios de nuestro país.

“Es muy importante poner sobre la mesa los sectores económicos estratégicos de Jalisco, ya sea en materia de exportación o ya sea en materia de importación, que en la agenda de la propia Secretaría de Economía federal estén en los temas de Jalisco, que necesitamos en materia agroindustrial, qué necesitamos para los aguacateros de Jalisco”.

El gobernador de Jalisco dijo que las exigencias y peticiones para la discusión del T-MEC serán entregadas directamente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. (Por Gustavo Cárdenas)