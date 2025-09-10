Ninguneado por pertenecer a otro partido político, así se siente el alcalde de Tonalá, Sergio Chavéz, al denunciar la falta de apoyo del Gobierno del Estado para la realización de obras en su municipio.

”Sí, lo digo fuerte y claro. El discurso es uno y los hechos son otros, no? Por un lado somos la misma ciudad, los partidos quedan fuera y sí se ve diferente. Si reviso Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, bolsas de esos 2,500 millones de pesos les puedo garantizar que se están yendo muchos millones de pesos a estos municipios. Y si revisamos El Salto, Tlaquepaque, Tonalá y Juanacatlán, seguramente están llegando no obras, sobras”.

El alcalde tonalteca indica que propuso un paquete de obras metropolitanas por 377 millones de pesos, sin embargo el gobierno estatal ejecuta otras por apenas 100. Considera que no le dan ni la mitad de los 250 que le correspondería al año con base al número de habitantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)