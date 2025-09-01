Pese a la advertencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre sanciones penales contra dueños de espectaculares y responsables de colocar lonas en edificios históricos, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, utilizó la fachada del Palacio Municipal para difundir su primer informe de gobierno mediante grandes pendones.

El 27 de agosto, Lemus aseguró que se actuaría contra esta práctica irregular.

Esto señalaba el gobernador en torno al tema.

“Están por salir algunas órdenes de aprehensión contra dueños de espectaculares y lonas irregulares que son colgadas en edificios. Eh, colgaron algunas, por ejemplo, en los alrededores de la Minerva, en el centro histórico, que son hitos urbanos que nadie puede tocar”.

A pesar de la advertencia, también se colocaron anuncios espectaculares en Tlaquepaque, bajo la gestión de la alcaldesa Laura Imelda Pérez, principalmente en la zona de El Tapatío. (Por Edgar Flores Maciel)