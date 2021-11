Integrantes del Colegio de Juristas Nacional del Estado de Jalisco señalaron que se presentó una denuncia en contra de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, José “N” especializado en materia civil, pues se le acusa de agredir sexualmente a una adolescente de 15 años de edad.

La familia de la víctima señaló que se presentaron videos de cámaras de seguridad donde se acreditaría la agresión en contra de la adolescente, pues el magistrado era una persona cercana a la familia. Habla el abogado Óscar Díaz Torrejón.

“¿Cómo es posible que un magistrado que tiene a su resguardo o dentro de sus facultades de juzgado a padres de familia que no cuidan, no cumplen sus obligaciones con sus menores tenga una situación bastante delicada?”.

Este magistrado además ya había sido denunciado de agresiones sexuales en el movimiento Mee Too de 2019. Los litigantes solicitaron que este personaje, que afirman presume influencias, sea separado de su cargo en tanto se realiza la investigación del caso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)