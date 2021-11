Pudo más la experiencia y la española Garbiñe Muguruza se convirtió en finalista del WTA Finals Guadalajara 2021 al derrotar con un doble 6-3 a su compatriota Paula Badosa y dice que va por el juego que le falta para conquistar el titulo.

“Finalista me siento porque lo acabo de conseguir, estoy contenta porque hice un partido complicado con Paula, una semifinal de un torneo tan importante y también porque nunca nos habías enfrentado entonces eso pone ese nerviosismo extra, peor contenta porque creo que es el mejor partido que he jugado en Guadalajara y porque estoy en la final de este torneo que es tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir que ya solo me queda un partido más. Estoy muy contenta porque pese a los nervios he podido jugar bien. Siempre que estoy aquí me adoptan y me hacen sentir bien en la cancha”.

Muguruza enfrentará en la final a la ganadora del duelo entre la griega Maria Sakkari y la estonia, Anett Kontaveit.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto @GarbiMuguruza).