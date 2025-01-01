El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deportado a por lo menos a 4 mil 350 cubanos a México, más de un tercio del total de migrantes de terceros países expulsados a territorio mexicano, donde están “abandonados”, denuncia Human Rights Watch.

Los cubanos deportados son más de la tercera parte de los casi 13 mil migrantes no mexicanos que Estados Unidos ha expulsado del 20 de enero 2025 al 9 de marzo de 2026 a México, donde “muchos han quedado a su suerte, sin acceso a vivienda ni atención médica”, detalla la organización en un informe.