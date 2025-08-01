El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se descartó de la boleta presidencial rumbo a las elecciones del 2030, pues consideró que aspirar a cargos políticos en este momento “sería irresponsable” y “una falta de respeto” a los elementos del Gabinete de Seguridad que diariamente arriesgan la vida en territorio nacional.
El funcionario federal señaló que encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un trabajo que no permite una agenda paralela.
García Harfuch consideró que su alta popularidad corresponde a que él es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; sin embargo, reconoció que estos logros “no son de Omar García”, sino de el Gabinete de Seguridad en conjunto.
Harfuch descarta aspiraciones presidenciales rumbo al 2030
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se descartó de la boleta presidencial rumbo a las elecciones del 2030, pues consideró que aspirar a cargos políticos en este momento “sería irresponsable” y “una falta de respeto” a los elementos del Gabinete de Seguridad que diariamente arriesgan la vida en territorio nacional.