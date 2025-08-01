El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se descartó de la boleta presidencial rumbo a las elecciones del 2030, pues consideró que aspirar a cargos políticos en este momento “sería irresponsable” y “una falta de respeto” a los elementos del Gabinete de Seguridad que diariamente arriesgan la vida en territorio nacional.

El funcionario federal señaló que encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un trabajo que no permite una agenda paralela.

García Harfuch consideró que su alta popularidad corresponde a que él es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; sin embargo, reconoció que estos logros “no son de Omar García”, sino de el Gabinete de Seguridad en conjunto.