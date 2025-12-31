Hace más de un mes fueron mal podados los árboles sobre el camellón principal de la colonia La Alameda en Tlajomulco de Zúñiga.

Fue la Comisión Federal de Electricidad, pero han pasado los días y las semanas y ni la CFE, ni el Ayuntamiento han retirado las ramas que invaden el espacio peatonal.

Los habitantes lo denuncian.

“No, pues que limpien toda, ya hasta el otro año, ya ahoritase van a festejar”.

“Eso tiene ya más o menos como un mes, lo hicieron los de Comisión”. Fueron los de la comisión.

“Sí, pero no, ni idea quién habrá sido, ni nada, no pues ya que le sigan al próximo año, hasta el otro”.

Se pide a las Dirección de Ecología o Parques y Jardines de Tlajomulco hacer limpieza en el camellón de la colonia La Alameda. (Por Gustavo Cárdenas)