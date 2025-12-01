Dos regidoras del Ayuntamiento de Tequila y una activista denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco al presidente municipal, Diego Rivera Navarro, por presuntos actos de acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones.

De acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, el caso será indagado sin criterios políticos ni partidistas, en paralelo a otras denuncias contra el ayuntamiento por presunta extorsión a empresas, entre ellas la tequilera José Cuervo.