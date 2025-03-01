El presidente estadounidense, Donald Trump, designó al régimen de Venezuela como una “organización terrorista extranjera” y ordenó bloquear todos los petroleros que entren a y salgan de Venezuela.

La medida se produce después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, una acción inusual tras un aumento de tropas en la región.

El mandatario estadounidense indicó que el “régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.