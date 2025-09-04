Choques, derrapes, caída de peatones y muchos, muchos dolores de cabeza son los daños colaterales de las obras que se hacen en los carriles de Periférico Sur, a la altura de la calle Prolongación Manuel López Cotilla en la colonia Toluquilla, en Tlaquepaque.

Es voz de una afectada, Karla Fonseca.

“A nosotros como residentes nos están afectando demasiado, ya que cerraron el paso casi por completo hacia el fraccionamiento, complicándonos mucho el ingreso y egreso. Dejaron socavones abiertos, no hay trabajadores de manera constante, no nos quieren apoyar en nada. El paso de vehículos está lleno de varillas, ya no tenemos servicios públicos como recolección de basura, ya que nadie quiere subir, porque todos se quedan atorados. Entonces, por favor, apóyenos”.

El punto exacto de las peligrosas obras sobre Periférico es justo donde uno de los trabajadores murió bajo toneladas de tierra por carecer de medidas de seguridad. Trabajos, por cierto, a cargo del Gobierno del Estado. (Por Gustavo Cárdenas)