La cantante y compositora independiente Elis Paprika anunció que se encuentra trabajando en un nuevo álbum dirigido a las infancias, el cual combinará su característico estilo punk con historias basadas en leyendas de distintas partes del mundo. Así lo platicó con Notisistema:

“Justo pienso terminar, hay un disco que empecé en pandemia, que es un disco de punk, yo digo que es para infancias, porque en realidad todo es de leyendas y esto, pero en realidad son rolas de punk, o sea, tal cual. Todas hablan de leyendas de diferentes partes del mundo, ya sacamos Dance With The Devil hace como tres años, después el año pasado sacamos Krampus y todas van a ser historias así. Entonces, ahorita en septiembre que tengo que parar por motivos de salud, voy a terminar el disco para empezar a sacarlo y en abril del siguiente año pueda salir todo el disco”.

Durante esta pausa por razones médicas, la tapatía continuará promoviendo su más reciente producción “Vengo del futuro y no hay futuro”, y alista una gira que la llevará por México y Europa en 2026. (Por Pilar Gutiérrez)