Todos los lunes la Barranca de Huentitán amanece muy dañada y hecha un basurero. Paseantes y deportistas que solo acuden los domingos no respetan el entorno, denuncia el senderista Juan Pablo Ordórica.

“Pero qué está pasando, la están ensuciando, dejan basura, mucha gente hace daño a los monumentos que hay abajo, como el puente de Arcediano, Casa Colorada, la grafitean, la rayan, la destruyen, y estamos hablando hasta de la fauna, que dejan a sus animales o van con animales”.

Quienes más dañan la Barranca de Huentitán son paseantes ocasionales, dominicales, que llevan hasta lonche y toda la basura la dejan al paso, ensuciando el entorno y dañando la fauna de la zona. (Por José Luis Jiménez Castro)