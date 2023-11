El operativo alcoholímetro no se salvó de la corrupción.

A Eduardo, quien fue detenido por las agentes viales en Mariano Otero, a la salida del paso a desnivel de las vías, le pidieron tres mil pesos para no llevárselo al torito, luego de que su primera prueba salió positiva al consumo de alcohol.

“Fui a un evento al Centro y después del evento me tocó que me detuviera el torito. Ya ves que primero te hace como una prueba para saber si sales positivo a alcohol. Me hicieron la prueba y las agentes viales cuando me estaban haciendo la prueba me dijeron que salí positivo me dijeron, de hecho eran dos, me dijeron, oye mira, saliste positivo, aquí con nosotros te puede arreglar, pero si pasas al siguiente nivel ya no y va a ser una multa de 14 mil pesos, pero tu te puedes arreglar con nosotros, pero si no aceptas, ya no va a haber quien te ayude”.

En declaraciones al Informador y a Notisistema, Eduardo narra que las toritas le pidieron primero tres mil pesos, al decirles que no traía, acordaron mil vía transferencia. (Por Gricelda Torres Zambrano)