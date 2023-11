Publicar la declaratoria de emergencia para 47 municipios de Guerrero, tras el paso del huracán Otis, fue un error cometido por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora nacional de Protección Civil. No fueron 43 o 47, básicamente 2, Acapulco y Coyuca. Y entonces es de seres humanos rectificar, cambiar de opinión. Claro que están damnificados no 43, 47, sino todos los pueblos de Acapulco, como la mayoría de los pueblos de México”.

Por otro lado, negó que sean más de 100 los fallecidos producto del paso de Otis, reiterando que la cifra es de 47, pero no descartó que pudieran encontrarse más cadáveres en los barcos y yates hundidos en la bahía de Acapulco. (Por Arturo García Caudillo)