Vecinos de Tonalá denuncian simulaciones de la empresa Cabsa y el ayuntamiento de Guadalajara en los trabajos de remediación ambiental para limpiar el terreno de la central de transferencia de Matatlán, clausurada desde el año pasado.

Acusan que la empresa no saca la basura que recibió de manera irregular entre 2021 y 2022, sino que sólo cubren con tierra. Afirman son miles de toneladas las que debieron retirarse de este predio. Los vecinos cuentan con un amparo para que se frenara este proceso de sólo sepultar la basura y acusan a funcionarios de Guadalajara de mentir, pues esta mañana seguían los trabajos en el sitio y los funcionarios tapatíos notificaron a un Juzgado de Distrito que ya habían concluido. Habla Armando Bañuelos, activista de la zona:

“Estamos viendo es que están como en la casa que no quieren que la visita vea la basura ventando la abajo de la alfombra. Nosotros lo que queremos es de que se lleven el cochinero que nos vinieron a arrojar”.

Matatlán solo tuvo autorización para operar como central de transferencia y no como relleno sanitario, razón por la cual la basura tenía que ser retirada, no sepultada. (Por Héctor Escamilla Ramírez)